Grève du 5 décembre : un tweet du ministère de l'Economie sur le champagne fait polémique

C'est un tweet qui tombe on ne peut plus mal. Jeudi 5 décembre, alors que les cortèges de manifestants contre la réforme des retraites en terminaient à Paris et dans plusieurs autres villes de France, rassemblant entre 806.000 personnes selon les autorités et 1,5 million selon la CGT, le compte Twitter du ministère de l'Économie et des Finances a jeté de l'huile sur le feu. Dans un post, sans doute programmé en amont et depuis supprimé, les équipes de Bercy ont relayé un article prodiguant aux internautes des conseils "pour bien choisir et bien conserver" leur champagne à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Les fêtes de fin d'année approchent, suivez nos conseils pour bien choisir et conserver votre champagne", pouvait-on lire. Un sens du timing fustigé en raison du décalage avec la mobilisation sociale sociale d'ampleur qui avait lieu en même temps partout en France. "Le jour où la colère sociale gronde, le tweet collector du ministère des Finances... "Comment bien choisir son champagne ?" Des champions ! #déconnexion", a ainsi tweeté Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste.