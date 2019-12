Grève du 6 décembre : le fiasco des "cars Macron" dans Paris

C’est un sujet qui a provoqué jeudi une passe d’armes entre le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et la maire de Paris Anne Hidalgo. Ce vendredi, deux "cars Macron" circulent jusqu’à 19h entre Massy, dans l’Essonne, et Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pour "répondre aux besoins des usagers franciliens et parisiens", selon Djebbari.

Le secrétaire d'Etat aux Transports s’était quelque peu emballé la veille de la journée de grève en annonçant la circulation de ces véhicules, sur le tracé du RER B entre Massy et Saint-Denis, pour le premier jour de grève contre la réforme des retraites jeudi, avant de faire machine arrière le jour de la mobilisation, accusant la maire de Paris de s’opposer à l’utilisation des "cars Macron" .