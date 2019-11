Grève du 5 décembre : à quoi faut-il s’attendre ?

Depuis septembre, l’appel à la grève de syndicats de la RATP a fait tache d’huile. Et fait craindre à la majorité un nouveau bras de fer social à haut risque, un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Voire un enlisement qui viendrait perturber les vacances de Noël. LCI fait le point sur ce à quoi il faut s’attendre.

La perspective d’un "jeudi noir" donne des sueurs froides au gouvernement. De nombreuses organisations syndicales appellent à une mobilisation d’ampleur le 5 décembre prochain, et potentiellement reconductible dans les transports. Dans le viseur : la réforme des retraites, et notamment la fin programmée des régimes spéciaux.

L’appel est parti de plusieurs syndicats de la RATP, vent debout contre la réforme des retraites. Quelques jours après une mobilisation très suivie qui avait paralysé les transports parisiens le 13 septembre dernier, cinq organisations, dont l'Unsa et la CFE-CGC, annoncent une grève "illimitée à partir du 5 décembre". SUD-Rail, troisième syndicat de la SNCF, leur emboîte rapidement le pas.

Au fil des semaines, le nombre de syndicats se joignant à l’appel ne cesse d’enfler. Après FO Cheminots et FO Transports et Logistique, la CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse (Fidl, MNL, UNL et Unef) appellent le 16 octobre à une "première journée de grève interprofessionnelle" le 5 décembre. A la SNCF, l’Unsa, organisation représentative, plaide elle aussi pour un mouvement “reconductible”. Le 22 octobre, la CGT-RATP dépose à son tour un préavis de grève "pour une durée illimitée" débutant le 5 décembre.

Mais cette date rassemble au-delà du monde syndical. Réunis dans leur "assemblée des assemblées" à Montpellier le 3 novembre, les Gilets jaunes appellent à rejoindre la grève et à "la convergence avec le monde du travail".

Et le mouvement pourrait encore s’élargir. Si les soignants en grève, réunis en AG le 15 novembre, n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur cette date, beaucoup ont annoncé leur participation le 5 décembre.