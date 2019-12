"Pas de trêve pour Noël" sans retrait de la réforme : la CGT-Cheminots hausse le ton

Y aura-t-il des trains à Noël ? Une réponse affirmative à cette question s'avère de plus en plus incertaine à mesure que l'on se rapproche des fêtes de fin d'année. Plus que jamais déterminée à poursuivre le mouvement de grève, la CGT Cheminots, mobilisée contre le projet du gouvernement, a en effet mis en garde ce jeudi matin contre la possibilité de perturbations dans les transports pendant cette période.

"Pas de trêve à Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça", a prévenu ce jeudi matin, sur l'antenne de France Info, Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots. "La grève continue parce que le gouvernement est droit dans ses bottes et donc que cette mobilisation va durer longtemps" a ajouté le syndicaliste qui, ce mercredi, avait appelé tous les salariés à "renforcer la grève".