Grève : à quoi faudra-t-il s'attendre après le 5 décembre ?

Les syndicats l'avaient dit : la mobilisation sera massive. Mais tiendra-t-elle sur la durée ? La réforme des 42 régimes actuels en un seul et même régime universel par points a eu pour conséquence de déclencher une grève illimitée dans certains secteurs et, selon les syndicats, celle-ci pourrait être "forte et durable".

On en veut pour preuve qu'en début de semaine, les syndicats de la régie RATP ont annoncé qu'ils étaient prêts à entamer une grève durant un mois pour "protéger leurs retraites". Même son de cloche du côté de la SNCF qui annonce une grève "illimitée". Invitée de LCI, mercredi 4 décembre, la ministre des Transports Elisabeth Borne a admis "ne pas penser qu'on puisse s'attendre à une amélioration significative vendredi". Et de relever que, comme "les salariés se déclarent (grévistes) 48 heures à l'avance, on pourra faire un point (mercredi) après-midi".