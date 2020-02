Grève inédite dans une cinquantaine de stations de ski : un nouveau préavis déjà déposé pour le 24 février

"Cette journée de grève est une réussite totale" s'enthousiasme Eric Becker, secrétaire fédéral Transports de FO. "Elle a été massivement suivie, parfois même à 90% dans les stations d'Avoriaz et de Pra Loup, assure-t-il à LCI, confirmant que le mouvement sera reconduit lundi 24 février, "à la demande des salariés qui refusent de baisser les bras pour faire valoir leurs revendications". Le syndicaliste prévoit les mêmes conditions - à savoir des débrayages "une ou deux heures le matin". Reste pour l'heure à savoir combien de stations reprendront le mouvement lundi, "il est encore trop tôt pour le dire".

L'image est inédite : des banderoles et des distributions de tracts au pied des remontées mécaniques. Ce samedi matin, à Flaine (Haute-Savoie) comme dans d'autres stations, les touristes ont été accueillis par un piquet de grève. Les syndicats FO et CGT du secteur des remontées mécaniques ont en effet lancé un appel national à la grève ce 15 février. Les saisonniers ont partiellement cessé le travail - ou, selon les cas se sont contentés de distribuer des tracts - protestant notamment contre de nouvelles règles d'indemnisation chômage ainsi que leur opposition à la réforme des retraites.

Partout en France, des Alpes aux Pyrénées, une cinquantaine d'actions ont été recensées par la CGT, à l'origine de cette mobilisation avec FO. Opération tractage à Moûtiers en Savoie ou aux Deux-Alpes (Isère) avec à chaque fois quelque 200 saisonniers mobilisés. A Serre-Chevalier, ils ont chanté en bas des pistes. Dans les Hautes-Pyrénées, un rassemblement était prévu devant la préfecture où les participants devaient déposer leur outil de travail, à savoir skis et chaussures.

A Flaine, les quelques dizaines de saisonniers de remontées mécaniques n’avaient pas l’intention de gâcher les vacances des touristes mais entendaient sensibiliser les touristes à une réforme contre laquelle ils se battent. Une réforme de l’assurance chômage qui, expliquent-ils, va faire baisser de 50% leurs indemnités - en d'autres termes, à partir du 1er avril, il leur est demandé de travailler plus longtemps (six mois au lieu de quatre) pour obtenir des droits à l'indemnité de retour à l'emploi ; ce qui, pour les saisonniers, est impossible, faute de neige et de saisons longues.

"S'il n'y a plus de saisonnier, il n'y a plus de vacanciers, il n'y a plus de vacances", tranche une des grévistes interviewée par LCI.