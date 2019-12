Grève : la SNCF annule "Junior et compagnie", son service d'accompagnement des enfants, du 20 au 24 décembre

Trajet annulé pour des milliers d'enfants donc, et Noël en partie gâché pour leurs parents. Sur Twitter, nombreux sont ceux à faire part de leur désarroi. Parmi eux, Laura, une mère parisienne. Auprès de France Bleu Paris , elle dit ne pas comprendre pourquoi la SNCF "sacrifie les enfants pour offrir plus de places aux adultes". Car selon elle, c'est bien pour faire plus de place dans les rames réservées aux enfants que cet accompagnement a été supprimé.

Mais côté SNCF, on dément avoir priorisé les adultes par rapport aux enfants. Et on avance des problématiques de "sécurité". Auprès de LCI, la société explique être inquiète de l'impact du flux de monde en gare et sur les quais, où la circulation sera "trop compliquée". "Et notre priorité, c'est la sécurité, peu importe l'âge", souligne l'entreprise. Une justification qui ne devrait pas suffire aux parents, obligés de trouver un système D à seulement quelques jours des fêtes.