Grève : le trafic "fortement perturbé" dimanche à la RATP, le RER A à l'arrêt

Aucune amélioration en vue ce dimanche à la RATP. La régie a annoncé samedi 7 décembre que le trafic serait "fortement perturbé" sur ses lignes, ce dimanche, en raison de la poursuite du mouvement de grève contre la réforme des retraites.

Les lignes 1 et 14 du métro parisien, qui sont automatisées, seront les seules à fonctionner normalement. Les autres seront fermées. Côté RER, la ligne A sera également complètement à l'arrêt. Un seul RER B sur trois circulera de 12 heures à 18 heures depuis Massy-Palaiseau et Robinson, et l'interconnexion sera suspendue à la gare du Nord, précise la régie. Le trafic sera plus stable pour les tramways, avec une circulation allant d'un tram sur deux sur la ligne 1 à quatre trams sur cinq sur la ligne 8. Les lignes 3b, 5 et 8 bénéficieront d'un trafic normal. Du côté des bus, 50% du trafic sera assuré.