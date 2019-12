Grève : les "cars Macron" privés mobilisés en région parisienne ne devraient être en service que vendredi

Sur France Inter, un peu plus tôt dans la journée, Jean-Baptiste Djebbari avait assuré qu'une "cinquantaine, soixantaine de cars pourraient être mobilisés en Ile-de-France". Finalement, le dispositif devrait être plus restreint : à peine 15 à 20 cars. On ne connait pas le trajet précis de ces bus ni le coût pour les voyageurs. "Nous veillerons à ce que les tarifs soient accessibles", a simplement assuré Jean-Baptiste Djebbari.

Des cars "Macron" pour circuler en Ile-de-France à la place des métros et RER ? C'est en tout cas la piste dévoilée mercredi soir par Jean-Baptiste Djebbari. Le secrétaire d'Etat aux Transports a indiqué que les compagnies de cars privées allaient être autorisées à desservir Paris intra-muros en partant de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et jusque Massy (Essonne). Combien d'arrêts ? Combien de cars ? "Les discussions sont encore en cours", s'est contenté de précisé le secrétaire d'Etat, affirmant que les bus seraient en service dès jeudi. Les exploitants, eux, ont fait cependant fait savoir que ces bus ne circuleraient qu'à partir de vendredi.

Quant aux compagnies elles-mêmes, elles tardaient , mercredi, à se faire connaitre. FlixBus et BlaBlaBus, eux, avaient jusqu'alors repoussé les appels du pied du gouvernement qui leur demandait de déployer des cars en Ile-de-France. Ces deux compagnies préfèrent se concentrer sur les liaisons interurbaines. Un défi déjà de taille : "On fait dans la mesure de nos capacités, ce n'est pas non plus simplissime pour nous de mettre de l'offre supplémentaire sur les routes", a estimé Yvan Lefranc-Morin, directeur général pour la France de FlixBus. Il lui faut "mobiliser" les sous-traitants pour qu'ils trouvent des véhicules et des chauffeurs, et aussi obtenir de la place dans les gares routières, entre autres contraintes administratives.

"En aucun cas on ne serait capable de doubler notre capacité du jour au lendemain ou même d'une semaine sur l'autre, ça demande beaucoup de préparation", a ajouté Yvan Lefranc-Morin, notant que les cars supplémentaires seront concentrés sur les plus gros axes. Parmi les destinations les plus prisées : la Normandie, le Grand Ouest, et surtout, pour le week-end, Lyon pour la fête des Lumières et Strasbourg pour son marché de Noël. Malgré ce casse-tête, le conflit social qui se prépare est du pain bénit pour les deux compagnies : "La demande a doublé !" se réjouissent-elles. "Les grilles tarifaires ne bougent pas, les sièges sont vendus au même prix, ce n'est pas plus cher", a précisé BlaBlaBus.