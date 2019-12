Grève : ce qui vous attend ce week-end dans les transports et sur les routes

Le mouvement social contre la réforme des retraites va se poursuivre, au moins jusqu'à lundi, voire plus. Dans les transports, sur les routes et dans les rues, la contestation ne sera pas mise sur pause durant ce week-end. Après une mobilisation massive jeudi, la grève se poursuit vendredi 6 décembre notamment dans les transports, alors que les syndicats opposés à la réforme des retraites, revigorés, doivent décider de la suite du mouvement social. Faut-il s'attendre à de nouvelles manifestations dès samedi, pour gonfler les actions déjà prévues contre le chômage et la précarité ?

L'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU...) et les organisations de jeunesse se réunissent vendredi au siège de Force ouvrière pour en décider, afin de pousser le pouvoir à abandonner sa réforme. Force Ouvrière appelle de son côté à la poursuite du mouvement. Solidaires milite pour une nouvelle manifestation dès samedi, puis une ou deux grèves interprofessionnelles, les 10 et/ou 12. A la CGT, Philippe Martinez n'appelle pas à la grève générale à proprement parler mais se prononce pour une "généralisation de la grève". Ce lundi, Jean-Paul Delevoye recevra les partenaires sociaux pour leur soumettre ses conclusions. En attendant, voici ce qu'il vous attend ce week-end.