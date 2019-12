Grève : les trafics SNCF et RATP toujours très perturbés ce jeudi, 1 TGV sur 2, 4 lignes de métro fermées

22e jour de grève et 22e jour de trafic très perturbé. La SNCF et la RATP prévoient une nouvelle fois une journée noire demain dans les transports en raison de la mobilisation d'une partie de leurs personnels contre la réforme des retraites. La SNCF précise que tous les trains ouverts à la réservation sur Oui.sncf jusqu'au dimanche 29 décembre inclus sont garantis.

C'est un peu mieux que ce 25 décembre, mais à peine mieux que les autres jours de grève. 4 lignes de métro parisien sont toujours totalement fermées ce jeudi 26 décembre.

Trafic normal sur les lignes 1 et 14.

Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 sont assurées partiellement aux heures de pointe - attention cependant certaines stations pourront être fermées. La ligne 9 connait, elle, une grande amélioration, puisqu'elle est quasiment entièrement ouverte, avec un train sur trois, l'après-midi. Elles ne sont donc plus que quatre à être entièrement fermées : la 3bis, la 5, la 7bis et la 13, qui relie la Seine-Saint-Denis à la capitale.

Les lignes 2 et 6 (très partiellement) et 11 sont ouvertes pour la pointe du matin et la 12 pour la pointe du soir. Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur 3 sur la B en heures de pointe.

Deux bus sur trois circuleront, et le trafic du tramway sera "proche de la normale".