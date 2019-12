Grève : des agents EDF provoquent des coupures d'électricité ciblées et... des "dommages collatéraux"

Les opposants à la réforme des retraites ne se contentent pas de se mettre en grève et de manifester : des agents EDF ont également provoqué des coupures d’électricité dans plusieurs villes mardi 10 décembre.

Le centre-ville de Perpignan a ainsi été affecté par une panne dans la matinée, à partir de 6h30. La préfecture, la mairie, des banques, mais aussi 5.000 foyers environ ont été touchés par une coupure revendiquée par la CGT. Celle-ci ciblait la préfecture des Pyrénées-Orientales et le marché de fruits et légumes Saint-Charles pour "défendre le régime des retraites des salariés d'EDF-GDF", a déclaré à l'AFP Xavier Charreyron, secrétaire départemental CGT-Energie.

"Il y a eu des dommages collatéraux", a-t-il reconnu. "On est navrés, on s'excuse auprès des particuliers. Mais on défend un régime spécifique, historique, qui concerne les agents d'astreinte qui peuvent revendiquer un départ à la retraite dès lors qu'ils cumulent 15 ans minimum d'astreinte", a-t-il ajouté. "Ces agents peuvent partir cinq ans plus tôt (que les autres agents), soit à 57 ans, mais ils travaillent dans des conditions difficiles, qu'il pleuve, qu'il neige et sont d'astreinte pendant une semaine."