Grève : très peu de trains, TER et RER ce lundi, "l'affluence en gare très dangereuse", avertit la SNCF

La mobilisation contre la réforme des retraites s'installe dans la durée. La SNCF a annoncé ce samedi un trafic extrêmement perturbé sur son réseau dimanche 8 décembre avec un TGV sur six, un Ouigo sur six, un Transilien sur six, un Intercités sur 10 et deux TER sur 10. Une scénario identique pourrait se produire lundi : la SNCF a recommandé aux usagers d'éviter les Transilien pour le début de la semaine, l'affluence attendue dans les gares d'Île-de-France s'annonçant "très dangereuse" pour la sécurité des voyageurs, laissant présager des mouvements de foule.

"On se dit que lundi, il y aura plus d'affluence qu'aujourd'hui", avait déjà exposé vendredi le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch. "Comme le nombre de trains qui circuleront sera à peu près équivalent à celui d'aujourd'hui - peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup plus - , on se dit que lundi, si on ne communique pas de façon très puissante à nos clients qu'il ne faut pas venir en gare, on risque d'avoir un problème de sécurité", a-t-il ajouté.