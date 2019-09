Grève à la RATP : à quoi s'attendre dans les transports parisiens ce vendredi ?

Les perturbations doivent être annoncées plus en détail dès demain mercredi 11 septembre, puisque les agents RATP ont jusqu'au midi pour se déclarer grévistes ou non. Pour l'heure, tous les syndicats ont déposé un préavis de grève. Et ils promettent déjà une mobilisation d'ampleur, à l'instar de Laurent Djebali, secrétaire Métro-RER de l'Unsa (syndicat majoritaire à la RATP), qui a déclaré au Parisien que la dernière de cette envergure remontait au 18 octobre 2007. Les transports avaient alors été largement paralysés.





D'après l'Unsa, la grève sera suivie à 100% parmi les conducteurs de RER et à 90% pour les conducteurs de métro. "Il n'y aura que deux conducteurs sur certaines lignes. Il faut savoir qu'il y en a 50 ou 60 qui travaillent à l'heure de pointe. Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes dans ces conditions. Nous avons alerté la direction sur la sécurité des voyageurs", a d'ores et déjà prévenu Laurent Djebali.





Aucune perturbation n'est en revanche annoncée pour l'instant sur les lignes de bus et de tramway. Aucun blocage n'est à prévoir non plus sur le réseau SNCF : les RER C, D et E ainsi que les Transiliens et le tramway T1 devraient donc circuler comme à leur habitude.