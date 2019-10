Réforme des retraites : le 5 décembre sera un jeudi noir

GRÈVE - La CGT, FO, FSU et Solidaires lancent un appel à la grève pour le jeudi 5 décembre. Ils rejoignent ainsi l'initiative lancée par plusieurs syndicats de la RATP, de la SNCF et des transports routiers.

Ce sera une journée de grève interprofessionnelle. Et selon eux la première d'une longue liste. Plusieurs syndicats appellent à se mobiliser le jeudi 5 décembre afin de lutter contre la réforme du régime des retraites voulue par le gouvernement.

En déclarant, ce mercredi, qu'ils démarrent une "grève dans l'action" en décembre, les quatre principaux syndicats, la CGT, FO, FSU et Solidaires, rejoignent un appel qui avait d'ores et déjà été lancé par les principaux représentants de la RATP et de la SNCF, qui avaient bloqué la capitale dans une action "inégalée" en septembre dernier.