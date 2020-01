Manifestation du 24 janvier à Paris : un parcours inhabituel qui inquiète

Il faut dire que cette place, la plus grande de la capitale, est proche aussi bien de l’Élysée que de l’Assemblée nationale et de l’avenue des Champs-Élysées. Des lieux considérés comme "stratégiques" par les autorités. Et d'autant plus sensibles que des "centaines de manifestants radicaux" sont attendus, selon nos informations.

Coté force de l’ordre, on y voit cependant une éventuelle facilité à disperser les contestataires grâce à la proximité de grands axes adjacents. "La proximité des avenues, va-t-elle permettre une dispersion plus sereine ? Il faut l’espérer", avançait ainsi Linda Kebbab, déléguée nationale SGP-FO Police, sur notre antenne. Si elle n’assure pas que "tout se passera bien", elle estime néanmoins plus raisonnable de se rendre sur cette place où "le mobilier urbain est plutôt limité", afin d’éviter la casse.

Quoi qu’il en soit, face à ces craintes, "le préfet de police a lancé un appel à la responsabilité de chacun" afin que la manifestation se déroule "dans le respect de l’État de droit, de la sécurité des personnes et des biens". Et de joindre l’acte à la parole en mobilisant "des moyens humains et matériels significatifs". Entre 5000 et 6000 fonctionnaires devraient être déployés. À noter toutefois que la préfecture de police n'a pas pris d'arrêté de fermeture pour les commerces et restaurants situés sur le parcours.