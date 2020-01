Des CRS sont-ils contraints de travailler 16 jours d'affilée ?

Contacté par LCI, le Service d'information et de communication de la police nationale (SICoP) précise que "sur un cycle hebdomadaire, il y a une obligation d'observer un repos d'une journée" pour les policiers. Pour autant, "dans certains cas, si l'opérationnel le demande, on peut faire sauter ce jour de repos". Dans ce cas de figure, des compensations sont prévues, qu'elles soient financières ou avec des jours de repos supplémentaires.

Le SICoP admet que le contexte de l'année écoulée, avec le mouvement des Gilets jaune, a eu un impact non négligeable, et que cela a pu conduire à des sollicitations importantes pour les forces de l'ordre. Si l'on ne nie pas que de telles amplitudes de travail soient possibles, elles ne sont clairement pas la règle, résume le SICoP.

Yves Lefebvre souhaiterait que les policiers soient logés à la même enseigne que leurs confrères gendarmes, pour qui on respecte "les onze heures de repos physiologique obligatoire" par jour. Une disposition "inscrite dans le droit européen", souligne-t-il. "On manque de plus de 1000 CRS", poursuit le représentant syndical, qui fait valoir : "Si on veut avoir des fonctionnaires avec toutes leurs facultés de discernement, il faut renforcer les effectifs." Il estime par ailleurs que la situation est particulièrement critique pour les CRS, car ces derniers sont très sollicités sur des opérations de maintien de l'ordre.

Sans justifier les dérapages de certains policiers, Yves Lefebvre estime que la fatigue entraînée par ces rythmes très soutenus est dangereuse. "Elle peut générer des manques de discernement. Il y a des gens qui peuvent péter un plomb lorsqu'ils se retrouvent au bout du rouleau…"