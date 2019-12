SNCF, RATP, routiers, Gilets jaunes... ce qui vous attend ce week-end

Grève contre la réforme des retraites, "anniversaire" des Gilets jaunes, colère des routiers... Dans les transports, sur les routes et dans les rues, la contestation se poursuivra ce week-end avant une nouvelle journée de mobilisation prévue mardi prochain. Voici ce qu'il vous attend ce samedi et ce dimanche.

Les différents syndicats de la SNCF et de la RATP prévenaient dès jeudi 5 décembre : le mouvement est reconduit jusqu'à lundi 9 décembre au soir, inclus.

La RATP prévoit un trafic "extrêmement perturbé" pour samedi et dimanche, puis "très perturbé" lundi, avec une offre

"similaire" à celle de vendredi sur le métro et le RER. Le trafic sera "normal" sur les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que sur Orlyval samedi et dimanche. Sur le RER (zone RATP) les trains circuleront uniquement entre 13h et 18h samedi à raison d'un train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur la ligne B. Découvrez toutes les prévisions en détail ici.

Du côté de la SNCF, le trafic restera "très perturbé" samedi et dimanche avec notamment cinq TGV sur six annulés. Découvrez le détail des prévisions pour le trafic ferroviaire ici.