Covoiturage, location de voitures... Comment les usagers anticipent l'absence de "trêve de Noël"

Alors que la situation s'améliore de façon notable sur le front des transports, la CGT en grève a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve à Noël, obligeant ainsi les usagers souhaitant voyager pour passer les fêtes en famille à se tourner vers des solutions alternatives. Et il se pourrait bien que les entreprises d'autopartage et de locations de voitures soient les grandes gagnantes de cette grève contre la réforme des retraites.

Chez Getaround, par exemple, plateforme de location de voitures entre particuliers, on a enregistré "de très forts pics de demande", depuis le début de la grève. "Nous nous attendions à un pic de +30% mais il s'avère que depuis le 5 décembre, cette hausse se situe plus aux alentours de +60%", explique Emmanuel Dubarry, Responsable communication et relations presse de la société. Et de constater que les gens s’organisent en avance pour les vacances de Noël. "Sur la période des fêtes, le nombre de réservations est deux fois plus élevé que l’an passé", nous explique-t-il.

Et sans doute que l’annonce de la poursuite de la grève durant les fêtes de Noël, aura incité les utilisateurs à se montrer bien plus prévoyants que d’habitude. "On observe aussi que les gens s’organisent dès maintenant pour Noël, ce qui est bien plus tôt que l’année dernière. A date de ce 13 décembre, le taux de réservation est deux fois plus élevé que l’année dernière, pour les 23 et 24 décembre. Les gens s’organisent par peur de ne pas avoir de transports durant les fêtes", analyse Emmanuel Dubarry. "Cette année, ce qui est surprenant, ce n’est pas tant que les gens réservent mais qu’ils réservent en avance d’une dizaine à une quinzaine de jours. On ne l’avait pas vu les années précédentes", précise-t-il. En moyenne, les locations durent moins d’une journée, en temps normal et sur la période de Noël, les locations durent trois et quatre jours, du 23-24 décembre jusqu’au 26.

Concernant les prix des locations, Getaround précise à LCI qu’ils incitent les propriétaires de voiture à ne pas augmenter les tarifs de location de leur véhicule, du fait de la grève. Mais l’incitation est-elle efficace ? "Pour le moment, oui, ça marche plutôt bien. Pour les jours de grève, on est autour de 30 à 40 euros la journée. Pour la période de Noël, c’est autour de 60 à 70 euros la journée en moyenne, ce qui correspond aux tarifs d’un week-end de pont, à Paris. En province, à Lyon, on est autour d'un prix moyen de 50 eux, sur la période". Alors nous avons vérifié et effectivement, il est encore possible de louer une voiture citadine à un particulier durant quatre jours, pour la semaine de Noël, à Paris. Il vous en coûtera, suivant les modèles, entre 52 euros la journée pour une Clio et 120 euros environ la journée pour un SUV de marque allemande.