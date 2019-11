SNCF: la CGT-Cheminots prévoit à son tour une grève reconductible à partir du 5 décembre

La rumeur courait depuis samedi. Comme l'Unsa-ferroviaire et SUD-Rail, la CGT-Cheminots prévient ce vendredi 8 novembre qu'elle fera bien elle aussi partie des syndicats appelant à une grève "reconductible" à partir du 5 décembre prochain pour protester contre la réforme des retraites. De quoi laisser présager des semaines de conflit et de trafic ferroviaire perturbé.

Dans les pages du Parisien, Laurent Brun précisait samedi ce qu'il attendait du gouvernement: "Qu’il arrête de taper sur les cheminots". Estimant que le Président de la république et le Premier ministre ne cessent de tenir des discours "de violence sociale", le secrétaire général de la CGT-Cheminots, a regretté qu'aujourd’hui "Bercy dirige la SNCF". "On ne se contentera pas de blabla ou de poudre de perlimpinpin. On veut des mesures concrètes."

A propos de Jean-Pierre Farandou, nouveau président de la SNCF, Laurent Brun explique au Parisien qu'il attend de lui un "changement de cap. Il faut qu’il gèle les restructurations en cours, par exemple la suppression des personnels dans les gares et dans les trains, ou encore la réorganisation des établissements par activité. Les cheminots n’en peuvent plus des restructurations permanentes." "Il y a un phénomène de ras-le-bol généralisé. Jean-Pierre Farandou, il va falloir qu’il écoute, qu’il entende et qu’il apporte des solutions en matière d’emplois, de salaires et sur l’avenir des métiers."

D'ici-là, le syndicat va organiser des "débrayages dans les onze technicentres de TGV, mais aussi dans ceux des TER et du fret", sans que cela n'ait de conséquence sur le trafic.