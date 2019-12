Retraites : comment est reversé l'argent récolté pour venir en aide aux grévistes ?

Citons la cagnotte Unsa RATP ( 11.800 euros), Solidaires RATP (41.800 euros) ou encore SUD-Rail (83.000 euros). Mais la plus importante est gérée par le syndicat Info'Com-CGT. Ouverte en mai 2016, au moment de la mobilisation contre la loi Travail, elle a été relancée le 5 décembre dernier. A l'heure où nous écrivons ces lignes, plus d'1,6 million d'euros ont été récoltés.

Pour y avoir droit, les salariés du Bourget devront prouver qu'ils ont fait grève au minimum cinq jours d'affilée. "On va dire à tout le monde de nous amener les fiches de paye qu’ils vont recevoir d’ici la fin du mois et puis derrière on va faire la comptabilisation du nombre de jours de retrait au total", a expliqué à TF1 Anasse Kazib, délégué SUD-Rail Paris Nord. "Et ce nombre de jours divisé par la somme de la caisse de grève va nous donner une journée moyenne par gréviste". Cela devrait permettre aux salariés grévistes d’être indemnisés entre 20 et 30 euros par jour de grève.