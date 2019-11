Grève du 5 décembre : pourquoi un service minimum ne sera pas garanti dans les transports

La grève du 5 décembre promet d'être synonyme de journées noires dans le domaine des transports. À la SNCF, les quatre syndicats majoritaires ont appelé à un mouvement illimité. Le ton adopté par les syndicats de la RATP, qui gère l'ensemble des transports en commun d’Île-de-France, se veut tout aussi déterminé, au point que le groupe Républicains a annoncé déposer au Sénat une proposition de loi créant "le droit aux transports publics garanti", d'ici au 5 décembre.

"Nous proposons d'instaurer une obligation pour les entreprises de transport public de garantir un tiers du trafic quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire le matin et le soir, a annoncé Bruno Retailleau dans une interview au Journal du Dimanche. (...) En cas de mouvement massif, la proposition de loi autorise, comme c’est déjà le cas pour les personnels hospitaliers ou les pompiers par exemple, la réquisition de personnels grévistes. Il n'est plus possible que le droit de grève conduise à prendre tout un pays et toute une économie en otage, comme cela risque d’être encore le cas le 5 décembre", a martelé le président du Sénat.

"Tout ça est de la communication politique", a réagi ce lundi 25 novembre Jean-Baptiste Djebbari sur LCI. "M. Retailleau a le sens du timing politique mais (...) sa proposition est assez largement incantatoire, dix jours avant la grève. Tout le monde sait très bien ici que nous n’avons pas les moyens de faire voter une loi et qu’elle soit applicable avant le 5 décembre." Et le secrétaire d'Etat en charge des Transports de préciser qu'une loi impose déjà un service garanti obligatoire, même s'il reconnaît qu'il s'agit plus d'un "service prévisionnel".