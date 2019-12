Grève SNCF et RATP : un vendredi toujours compliqué avec 1 Transilien sur 5 et 5 lignes de métro fermées

Les trains ouverts à la réservation vendredi et pour le week-end du 28/29 décembre sont assurés de rouler, indique la SNCF. Au 23e jour de grève, les usagers devront néanmoins composer avec un trafic toujours très perturbé, conséquence de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les lignes 3bis, 5, 6, 7bis et 13 sont annoncées comme "interrompues toute la journée" par la RATP.

Circulation assurée uniquement le matin sur les lignes 2 et 11, avec là aussi des stations fermées. Enfin, 1 métro sur 5 est annoncé sur la ligne 12, qui ne fonctionnera qu'en soirée (16h30-19h30).

Sur les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10, le trafic sera très perturbé. Des fermetures de stations sont toujours à prévoir et la circulation est maintenue uniquement en heures de pointe (sur les plages horaires 6h30-9h30 et 16h30-19h30).

N'espérez pas d'amélioration sur le réseau si vous souhaitez emprunter le métro, ce vendredi. La journée du 27 décembre devrait fortement ressembler à celle des jours précédents, avec seulement deux lignes qui fonctionneront de façon normale : la 1 et la 14.

La SNCF prévoit, en moyenne, le trafic suivant :

TRANSILIEN : 1 train sur 5 en moyenne

TER : 4 circulations sur 10 en moyenne

TGV : 6 trains sur 10 en moyenne

International : trafic perturbé

Intercités : 1 train sur 3

Dans le détail :

EN ILE-DE-FRANCE

RER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

RER C : 1 train sur 5 en moyenne. 2 trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz – Dourdan, Paris-Austerlitz – Étampes et Paris-Austerlitz – Massy.

1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses.

RER D Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.

RER D Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann – Chelles et Haussmann – Villiers – Tournan.

Ligne H : 2 trains sur 5 en moyenne. Les branches Ermont – Persan et Montsoult – Luzarches ne sont pas desservies. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.

Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches.

Ligne K : 1 train sur 2, desserte renforcée par un service de bus.

Ligne L : 1 train sur 2 en moyenne sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. 1 train par heure en heures creuses puis à partir de 19h00 sur la branche Paris-Saint-Lazare – Cergy-le-Haut.

Ligne N : 1 train par heure sur toutes les branches.

Ligne P : 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.

Ligne R : 2 allers-retours Paris – Montargis.

Ligne U : 1 train sur 2.

Tramway 4 : Fréquence de 15 min sur toutes les branches de 6h30 à 20h00.

Tramway 11 : Service normal de 6h00 à 22h00.

TRAFIC TGV : 6 TRAINS SUR 10 EN MOYENNE

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 3 trains sur 5

Axe Nord : 3 trains sur 5

Axe Sud-Est : 2 train sur 3

Intersecteurs : 1 train sur 2

Ouigo : 7 trains sur 10

TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC PERTURBÉ

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 trains sur 5

TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

TRAFIC INTERCITÉS : 1 TRAIN SUR 3

Trains Intercités de nuit : pas de circulation

Trains Intercités de jour : 1 train sur 3

Prévisions détaillées :

+ Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

+ Paris – Brive : 5 allers-retours dont 1 aller-retour desservant Toulouse

+ Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

+ Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

+ Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

+ Toulouse – Tarbes : 1 aller

+ Nantes – Lyon : 1 aller-retour

+ Nantes – Bordeaux : aucune circulation

TRAFIC RÉGIONAL

TER : 4 circulations sur 10 en moyenne (train + bus)

Les programmes de transports régionaux font l’objet d’un communiqué dans les régions SNCF. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF et sur leur site TER.