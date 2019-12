Grève à la SNCF : trois TER sur dix, un TGV et un Transilien sur cinq... le trafic encore "très perturbé" mardi

L’ensemble des lignes de la SNCF sera perturbé : un TGV sur cinq sera en circulation, un train Intercités sur six et un Transilien sur cinq seront en circulation, a annoncé la direction du groupe lundi. Une nouvelle fois, la SNCF "recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce jour."

Concernant l'Ile-de-France, la SNCF précise que le trafic va rester "extrêmement réduit", raison pour laquelle elle "recommande de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage." Dans le détail, le RER A sera le plus impacté, avec seulement un train sur deux. Un train sur trois circulera côté RER B, et seulement quatre trains par heure pour le RER C.