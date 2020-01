Grève du vendredi 17 janvier : nette amélioration à la SNCF, plus légère à la RATP

TRAFIC - Au 44e jour de grève dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, à quelle circulation peuvent s'attendre les usagers de la RATP et la SNCF ? Découvrez les prévisions pour le vendredi 17 janvier 2020.

La situation continue de s'améliorer dans les transports ce vendredi 17 janvier. Si la grève à la RATP et à la SNCF se poursuit, la mobilisation enregistre, elle, une baisse significative. Diminution qui se répercute sur la circulation des trains et des métros. Pour cette journée qui marquera le 44e jour du conflit social contre la réforme des retraites, l'entreprise ferroviaire évoque ainsi un trafic "quasi normal" pour les TGV et qui "s'améliorera nettement" côté TER, tandis que la régie des transports franciliens se satisfait, elle, d'une "légère amélioration" par rapport aux jours précédents.

Voici les prévisions détaillées de ce qui vous attend ce vendredi.

SNCF

A la SNCF, 8 TER sur 10 sont programmés, en comptant les cars de substitution mis en place. Les Intercités seront, eux, au nombre de 3 sur 5, tandis que les TGV seront neuf sur dix à rouler en moyenne. En Île-de-France, 3 Transilien sur 4 circuleront. Sur les RER, la ligne A verra 2 trains sur trois circuler aux heures de pointe et 1 train sur deux en heures creuses. Sur la ligne B, deux trains sur trois aux heures de pointe, et un train sur 2 en heures creuses.

RATP

Du côté de la RATP, la situation s'améliore aussi, mais de façon plus légère. Et les perturbations se poursuivent, même aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Néanmoins, toutes les lignes de métro fonctionneront, et la ligne 11 s'ajoute à la 1 et la 14 parmi les lignes qui fonctionnent normalement et en continu.

Dans le détail : Métros Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation Ligne 2 : 1 train sur deux aux heures de pointe, 1 sur 3 aux heures creuses Ligne 3 : 1 train sur trois de 5h30 à 1h30. Ligne 3bis : 1 train sur 2 de 7h à 18h Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 de 9h30 à 16h30 Ligne 5 : 1 trains sur 2 de 5h30 à 21h30. Ligne 6 : 1 train sur 3 sur toute la ligne de 5h30 à 10h et 1 train sur 2 de 15h30 à 20h Ligne 7 : 1 train sur 2 de 5h30 à 1h30. Ligne 7bis : 1 train sur deux de 5h30 à 1h30. Ligne 8 : 2 trains sur 3 de 5h30 à 1h30. Ligne 9 : 1 train sur deux entre 5h30 et 20h. Ligne 10 : 2 trains sur 3 de 5h30 à 1h30 Ligne 11 : trafic normal avec risque de saturation Ligne 12 : 1 train sur 3 entre 6h30 et 10h30 entre Mairie d'Issy et Concorde. 1 train sur 4, l'après-midi. Ligne 13 : 1 train sur 3 entre 5h30 et 12h. 1 train sur 5 entre 15h et minuit entre Saint Denis Université/Les Courtilles et Invalides Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation Bus Quatre bus sur cinq circuleront toute la journée. Trams Le trafic sera normal sur toutes le lignes de tram, à l'exception du T3b où la circulation s'effectuera entre 10h30 et 15h sur toute la ligne. Un tronçon entre porte de la Chapelle et porte de Vincennes de 7h à 10h30 et de 15h à 21h. Des bus de substitutions seront mis en place entre porte d'Asnieres et porte de la Chapelle.

