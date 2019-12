La France bloquée pendant les fêtes de Noël : va-t-on revivre le scénario de 1986 ?

Alors que le préavis initial courait sur cinq jours, le mouvement avait duré du 18 décembre 1986 au 15 janvier 1987. Il s'était généralisé le 22 décembre, avant de s'étendre à la RATP , et la France était restée à l'arrêt durant l'ensemble des congés de fin d'année. Les négociations s'étaient poursuivies entre le gouvernement et les syndicats durant la période, mais n'avaient abouti qu'après la rentrée.

Le mouvement de l'hiver 1986 à la SNCF est le plus long et le plus dur de l'histoire récente, depuis celui de mai 1968. Il avait été déclenché par les vendeurs, qui avaient entamé une grève des réservations pour dénoncer notamment la suppression d'une prime. Le mouvement s'était ensuite propagé aux cheminots, prenant de court les syndicats, dont la CGT. Les conducteurs réclamaient le retrait d'une grille de salaire prévoyant des rémunérations "au mérite".

Fin 2018, en plein conflit des Gilets jaunes, la CGT Services Publics avait annoncé le dépôt d'un préavis courant du 8 au 31 décembre. La CGT Cheminots avait organisé une seule "journée d'action" le 14 décembre.

Des conflits locaux en région parisienne avaient toutefois perturbé plusieurs lignes (RER C, D, lignes P et R) le soir du réveillon de Noël et les jours suivants, sur la base d'un préavis de la CGT courant jusqu'au 1er janvier 2019, pour dénoncer le manque de matériel et l'exclusion de certains conducteurs d'une prime de 400 euros.