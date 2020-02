Grève dans les transports : vers un "lundi noir" à la RATP et la SNCF ce 17 février ?

C'est particulièrement vrai s'agissant de la capitale, où le mouvement devrait être très suivi, les quatre syndicats à l'initiative de l'appel à la grève représentant plus de 50% des agents RATP. Comme lors des précédentes mobilisations, plusieurs lignes de métro et de RER (la A et la B, co-gérées par la RATP et la SNCF) ne devraient être que partiellement ouvertes, avec des horaires d'exploitation restreints. Les tramways et bus parisiens connaîtront aussi des perturbations.

En revanche, les RER C, D et E, ainsi que les Transiliens, pourraient fonctionner normalement. La SNCF craint plutôt pour son réseau national, FO-Cheminots ayant précisé qu'il allait "mettre tout en œuvre pour étendre cette journée d'appel aux autres fédérations et structures cheminotes (pour) reproduire la force de la grève qui s'est engagée le 5 décembre", soit au-delà de l'Île-de-France.