Grèves à la RATP et la SNCF : le trafic s'améliore ce dimanche, les prévisions détaillées

PERTURBATIONS - La circulation sera toujours perturbée ce week-end sur le réseau SNCF et sur le réseau RATP. Mais la situation s'améliore, notamment dans le métro parisien. Retrouvez le programme en détails.

Après une légère amélioration ce samedi du côté du trafic SNCF et RATP, il en sera de même pour la journée du dimanche 12 janvier, alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit depuis maintenant 38 jours. Si elle sera toujours perturbée, la circulation des trains et des métros sera cependant plus régulière que les week-ends précédents. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées :

SNCF : une amélioration sur l'ensemble du réseau

Le trafic des trains à grande vitesse va "s’améliorer significativement" ce samedi 11 et dimanche 12 janvier, selon la SNCF. En moyenne 9 TGV sur 10 seront assurés sur l’ensemble des destinations France et International. En détail, le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris pour les villes suivantes : Lille : 100% ; Rennes : 100% ; Strasbourg : 94% ; Lyon : 98% ; Marseille : 85% ; Bordeaux : 85% ; Nantes : 93%. Le programme du dimanche 12 janvier : D'abord sur le réseau national, toujours 4 trains sur 5 pour les TGV et les Ouigo, ainsi que 5 circulations sur 10 pour les TER. Les Intercités rouleront pour 2 trains sur 5, ce qui donne sur les principaux axes : - Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours - Paris – Toulouse : 2 allers-retours - Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours - Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller - Nantes – Bordeaux : aucune circulation - Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour Pour aller ou revenir des pays voisins, l'Eurostar et le Thalys vont assurer 9 trains sur 10. Les TGV Inoui vers l’Italie n'auront que 1 train sur 3. Les Lyria (liaison France – Suisse) auront 1 train sur 2. Les ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 3 trains sur 5 et Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2.

RER et Transilien : les prévisions pour l'Île-de-France

Pour le dimanche 12 janvier : - Transilien : 2 trains sur 5 en moyenne - RER A : 1 train sur 2 entre 5h et 21h. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture. - RER B Nord : de 7h30 à 20h30, 1 train sur 4 au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses et Massy-Palaiseau, 1 train sur 2 au départ de Robinson, 1 train sur 3 entre Bourg-la-Reine et Gare du Nord et 1 train sur 2 toute la journée entre Fare du Nord et l'aéroport Charles-de-Gaulle. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord. - RER C : 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h, entre Paris-Austerlitz et Brétigny et entre Paris-Austerlitz et Massy. 1 train par heure entre 9h et 16h, de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies. Les gares d’Ablon, Villeneuve-le-Roi et Athis-Mons ne sont pas desservies dans le sens Paris-Austerlitz - Juvisy. - RER D Nord : 1 train sur 2. Les trains sont terminus origine Châtelet. - RER D Sud : 2 trains sur 5 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Corbeil et sur l’étoile de Corbeil. 1 train sur 3 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Melun toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Paris Gare de Lyon. - RER E : 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.

RATP : trafic en "nette amélioration" dans le métro

Dans le métro : comme toujours, la ligne 1 et la ligne 14, automatiques, fonctionneront normalement, avec des risques de saturation. Concernant les autres lignes, la RATP prévoit une circulation "en nette amélioration" comparée à celles des week-ends précédents. Reste qu'entre les raccourcissements à des tronçons précis et les horaires d'ouverture différents, il y a de quoi s'y perdre ! Le récapitulatif ligne par ligne pour ce dimanche : - ligne 2 ouverte de 8h à 12h, 1 train toutes les 10 minutes sur toute la ligne - ligne 3 ouverte de 13h à 22h, 1 train toutes les 6 minutes entre Templeet Pont de Levallois - ligne 3b ouverte de 13h à 18h, 1 train toutes les 5 minutes sur toute la ligne - ligne 4 ouverte de 13h à 17h30, 1 train toutes les 5 minutes sur toute la ligne - ligne 5 ouverte de 9h à 17h30, 1 train toutes les 7 minutes sur toute la ligne - ligne 6 ouverte toute la journée avec : de 7h à 11h, 1 train toutes les 4 minutes entre La Motte-Piquet-Grenelle et Etoile, et de 13h à 17h30, 1 train toutes les 8 minutes entre Nation et La Motte-Piquet-Grenelle - ligne 7 ouverte de 13h à 17h30, 1 train toutes les 8 minutes sur toute la ligne - ligne 7b ouverte de 13h à 17h30, 1 train toutes les 7 minutes sur toute la ligne - ligne 8 ouverte de 9h à 13h avec 1 train toutes les 10 minutes et de 13h à 17h30 avec 1 train toutes les 8 minutes sur toute la ligne - ligne 9 ouverte de 10h à 17h30, 1 train toutes les 6 minutes sur toute la ligne - ligne 10 ouverte de 9h à 17h30, 1 train toutes les 7 minutes sur toute la ligne - ligne 11 ouverte le matin de 8h à 12h et l’après-midi de 15h à 19h, avec 1 train toutes les 5 minutes sur toute la ligne - ligne 12 ouverte de 13h à 17h30, 1 train toutes les 10 minutes entre Concorde et Mairie d’Issy - ligne 13 ouverte de 7h à 12h, 1 train toutes les 10 minutes entre Pleyel et Invalides

Une vingtaine de lignes de bus déviées ou limitées

Enfin, 3 bus sur 4 rouleront mais le réseau sera perturbé par deux manifestations en soutien aux Kurdes et au Soudan dans le secteur de la Place de la République et de la Place de Stalingrad. Le 1er cortège se rassemble Boulevard Denain pour s'acheminer jusqu'à la Place de la République. Le second cortège se rassemble rue Marx Dormoy, emprunte le quai de Seine jusqu'à la Place de Stalingrad où aura lieu la dispersion du cortège. Ces deux événements vont dévier ou limiter une vingtaine de lignes tout l'après-midi, à savoir : ligne 20, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 54, 56, 60, 75, 91, 302 et ligne 519. Dimanche, 3 bus sur 4 rouleront en moyenne sur l'ensemble du réseau.

La rédaction de LCI