Grèves à la RATP et la SNCF : trafic quasi normal sur les rails mais toujours très perturbé dans le métro parisien

Les lignes 1 et 14, automatisées, circuleront normalement demain, avec un risque de saturation. Il en va de même pour les tramways 1, 2, 3a, 3b, 5, 6, 7 et 8, avec aussi un risque de saturation des lignes. S'agissant des autres lignes du métro parisien, le trafic sera très perturbé avec plusieurs stations fermées, a indiqué la RATP. 4 bus sur 5 circuleront en moyenne.

Dans le détail, les lignes ouvertes de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 seront les lignes 4, 7 et 7bis avec 2 trains sur 3, les lignes 3 et 5 avec 1 train sur 3, les lignes 6 et 9 avec 1 train sur 2, et la ligne 12 avec 1 train sur 3 entre Mairie d'Issy et Concorde. La ligne 8 sera ouverte de 6h30 à 19h30 avec 1 train sur 2 aux heures de pointes et 1 train sur 3 aux heures creuses (de 9h30 à 16h30). La ligne 10 circulera de 6h30 à 23h30 avec 1 train sur 2. La ligne 2 sera ouverte de 5h30 à 1h30 avec 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi et 1 train sur 4 en soirée. La ligne 11 circulera de 6h30 à 19h avec 1 train sur 3. La ligne 3bis sera ouverte de 7h à 18h avec 1 train sur 2. La ligne 13 sera ouverte de 5h30 à 11h, avec 1 train sur 5 entre Châtillon et Saint-Denis Université puis de 16h30 à 19h30 entre Invalides et Les Courtilles. A noter également que, pour chacune de ces lignes, toutes les stations ne seront pas desservies, à l'instar des stations Montparnasse-Bienvenüe ou Gare de l'Est et République.