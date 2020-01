Grèves à la SNCF et à la RATP : le trafic s'améliore mais reste toujours perturbé ce jeudi 2 janvier

La RATP prévoit un trafic très perturbé avec des prévisions "similaires au 31 décembre priorisant les heures de pointes du matin et du soir, et en amélioration sur le métro (15 lignes ouvertes sur 16). Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal (Bus et Tramway)", indique la société.

RER D : Certains trains circulent entre Paris Nord et Orry la Ville, entre Paris Gare de Lyon, Melun via Combs la Ville et Corbeil Essonnes via Evry Courcouronnes et entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis.

RER C : Les trains circulent uniquement entre Paris Austerlitz et Dourdan, Saint-Martin d'Etampes et entre Paris Austerlitz et Massy Palaiseau via Pont de Rungis.

RER B : Entre Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Gare du Nord, 1 train sur 3 entre 12h00 et 18h00. Entre Gare du Nord et Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV / Mitry-Claye : 1 train sur 3 toute la journée

RER A : trafic fortement perturbé : 1 train sur 2 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Entre Nation et Marne-la-Vallée Chessy, de 8h à 18h, 1 train toutes les 30 mn. Entre La Défense et Cergy-le-Haut, circulations entre 8h30 et 23h. Entre Nanterre-Préfecture et Cergy-le-Haut, circulations toute la journée. Le trafic est interrompu sur le reste de la ligne.

La ligne 5 : 1 train sur 4 entre Oberkampf et Place d’Italie le matin et Bobigny Stalingrad l’après midi

La ligne 3 : 1 train sur 4 le matin entre Havre Caumartin et Pont de Levallois et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Levallois et Temple.

La RATP a une "offre similaire" aux prévisions de trafic du 31 décembre dernier : on constate une légère amélioration mais la circulation sera néanmoins parfois difficile, hors heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30).

La SNCF prévoit, en moyenne, le trafic suivant :

Les Transiliens : 3 trains sur 10

Ligne H : Trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne : un train sur trois en moyenne et quatre allers-retours sur Montsoult Luzarches.

Ligne J : Trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne : un train sur trois en moyenne sur toutes les branches.

Ligne K : Trafic fortement perturbé. un train sur deux en moyenne.Certains trains circulent entre Paris Gare du Nord et Crépy en Valois. Un service de bus est mis en place entre Mitry Claye et Crépy en Valois pour remplacer les trains supprimés.

Ligne L : Trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Un train sur deux sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint- Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare – Cergy n'est pas assurée.

Ligne N : Trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne, un train sur quatre sur toutes les branches.

Ligne P : Trafic fortement perturbé sur toute la ligne. Certains trains circulent entre Paris Est et Meaux, Paris Est et Château : un train sur trois en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux, Château Thierry. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies.Thierry, Paris Est et Provins et entre Paris Est et Coulommiers. Aucune circulation sur les axes : Meaux - La Ferté Milon et Esbly - Crécy la Chapelle.

Ligne R : Trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Circulation de 2 allers-retours entre Paris Gare de Lyon et Montargis et les TER Bourgogne Franche-Comté en circulation entre Paris-Gare de Lyon et Montereau ne desservent pas la gare de Thomery.

Ligne U : Trafic fortement perturbé sur la ligne toute la journée : un train sur deux.

Les tramways : trafic peu perturbé

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T11: trafic normal.

T3a, T7 : trafic quasi normal.

Trafic TGV : 1 train sur 2

Axe Est : 1 train sur 2

Axe Atlantique : 1 train sur 2

Axe Nord : 1 train sur 3

Axe Sud-Est : 2 train sur 5

Intersecteurs : 1 train sur 5

Ouigo : 1 train sur 3

Trafic International :

Lyria (Liaison France – Suisse) : 1 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 train sur 5

TGV INOUI vers l’Italie : aucun train

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 1 train sur 4

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 2 trains sur 3

Trafic Intercités : 1 train sur 10

Trains Intercités de nuit : pas de circulation

Trains Intercités de jour : 1 train sur 10

+ Paris – Clermont-Ferrand : 2 allers-retours

+ Paris – Toulouse : 1 aller-retour

+ Clermont-Ferrand - Lyon : 1 aller

+ Clermont-Ferrand - Béziers : aucun train

+ Bordeaux – Marseille : aucun train

+ Nantes – Lyon : aucun train

+ Nantes – Bordeaux : aucun train