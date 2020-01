Grèves à la SNCF et à la RATP : un trafic toujours perturbé pour le premier jour de l'année

En Île-de-France, on compte trois trains par heure mercredi pour le RER A, sur la branche Cergy uniquement de 12h à 18h et 1 train par heure en dehors de ces périodes. L'interconnexion est suspendue. Pour le RER B, il y aura un train sur trois en moyenne. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord. Du côté du RER C, il y aura deux trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris-Austerlitz à Massy et 1 train par heure entre 9h et 16h de Paris-Austerlitz-Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies. Sur le RER D : en heure de pointe, 2 trains par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et 1 train par heure sur celle Paris-Nord-Orry La Ville. En heure creuse, 1 train par heure en direction de Villiers le Bel et 1 train toutes les 2 heures sur la branche Orry. Enfin, un tiers des trains circulera sur le RER E sur les branches Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Jeudi, le RER A comptera un train sur deux en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et un train par heure et par branche en heure creuse. Sur le RER B, un train sur trois circulera en moyenne en heure de pointe et un train sur deux en heure creuse. L'interconnexion sera suspendue à gare du Nord. 40% des trains circuleront sur le RER C, uniquement sur les branches Dourdan, Saint Martin d'Etampes, Massy et Versailles Chantiers. Concernant le RER D, seuls un train sur quatre circulera dans le nord et un train sur cinq dans le sud. Un tiers des trains sera assuré sur le RER sur les branches Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.