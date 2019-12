Réforme des retraites : manifestation ce jeudi à Paris à l'appel de l'intersyndicale

L'intersyndicale avait prévenu. Dès mardi soir, FO, la CGT, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse opposées à la réforme des retraites avaient appelées à des manifestations locales ce jeudi. "Les organisations appellent à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 12 décembre, puis le week-end et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grève et de manifestation", avait déclaré Frédéric Souillot (FO), lisant le communiqué de l'intersyndicale.