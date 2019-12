Grèves à la SNCF et la RATP : le point sur les perturbations du mercredi 25 décembre

On fait le point sur ce qui circulera – ou non – en cette journée de fête.

Pour les TER non plus, pas d'amélioration. Au contraire. La SNCF fait état de trois liaisons sur 10, d'ailleurs "essentiellement" assurées par autocars, et un sur six pour les Transiliens. Certaines lignes, fermées depuis ce mardi, ne redémarreront qu’en "début d'après-midi".