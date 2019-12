Grèves à la SNCF et la RATP : quelles perturbations mardi 24 décembre ?

TRAFIC – A la veille de Noël, la circulation sera encore une fois "perturbée" ce mardi, aussi bien sur le réseau SNCF que du côté de la RATP. Voici le détail des prévisions pour cette journée du réveillon.

Ils avaient prévenu : il n’y aura pas de trêve pour les fêtes. A la veille de Noël, et au vingtième jour de cette grève reconductible lancée pour contester la réforme des retraites, le trafic sera toujours fortement "perturbé" ce mardi sur l'ensemble des réseaux de transport. Alors que la RATP recommande toujours "de ne pas venir en gare", du côté de la SNCF, on assure que chaque personne qui a réservé une place à l'avance pourra voyager pour les fêtes. On fait le point sur ce qui circulera - ou non – en cette journée de réveillon de Noël.

SNCF : grévistes en baisse mais pas d'amélioration

Alors que le taux de grévistes ne cesse de baisser du côté de la SNCF, la compagnie ferroviaire prévient que le trafic sera encore toujours "très perturbé" mardi, avec deux TGV sur cinq en circulation. Il y aura cependant moins d’Ouigo que ce lundi, avec deux rames sur cinq en circulation. Pour partir à l’international aussi, il faudra s’armer de patience. Si du côté de l'Eurostar le service sera "normal", il n’y aura que deux Thalys sur trois, un train sur trois pour le Lyria (liaison France-Suisse), la moitié des Ellipsos (liaison France-Espagne) et 1 train sur 3 pour l'Alleo (liaison France-Allemagne). Un TGV sur trois permettra de se rendre de France en Italie. Pour les TER non plus, pas d'amélioration. Au contraire. La SNCF fait état de 4 liaisons TER sur 10, d'ailleurs "essentiellement" assurées par autocars, et un cinquième seulement de Transiliens. Et exceptionnellement, en cette veille de Noël, les lignes "fermeront de manière anticipée en fin de journée" pour ne redémarrer que le "25 décembre en début d'après-midi sur la majorité".

Et côté métro?

En Ile-de-France, où deux lignes de RER sont exploitées en commun par la RATP et la SNCF, le trafic reste similaire. On comptera 1 RER A sur 2 en moyenne uniquement "aux heures de pointe" (6h30/9h30, 16h30/19h30). Si un tiers des RER B rouleront, l'interconnexion restera "suspendue" à la gare du Nord.

Prévisions SNCF pour le mardi 23 décembre − SNCF

Côté métro, pas de surprise. Seules les deux rames automatiques circuleront normalement, à savoir la 1 et la 14. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront ouvertes, mais seulement en heures de pointe et ne desserviront qu'une minorité de stations. La 2 et la 11, fonctionneront partiellement pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir, précise la régie. Comme depuis vingt jours maintenant, les lignes 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13 seront fermées.

Le trafic sera quant à lui "normal" pour les trams 2, 5, 6, 7 et 8 et "quasi normal" sur les lignes 1, 3a et 3b. Côté route, deux bus sur trois seront assurés selon la RATP. Quant à ceux qui permettent l'accès aux aéroports, bonne nouvelle : la circulation sera "normale" pour l'Orlybus et le Roissybus. La RATP annonce d'ores et déjà que le trafic sera également "très réduit" le jour de Noël.

