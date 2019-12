Votre train roulera-t-il ce week-end pour les retours de Noël ? Ce que prévoit la SNCF

Cependant, aucune précision sur la proportion de personnes que recouvre ce terme. Dans la pratique, la SNCF indique tout de même dans un communiqué que ce nouveau plan de transport garantit 68% des trajets sur le Sud-Est, 59% des circulations sur le TGV Atlantique, 54% sur l'Est et seulement 49% sur le Nord. Les mieux lotis restent les usagers ayant réservé un Ouigo : 74% de ces trains à bas coût partiront des gares. Quant aux Intersecteurs, qui gèrent les liaisons entre les villes de région, moins de la moitié seront en circulation (43%).

Et les nouvelles semblent plutôt bonnes pour les voyageurs, mais aussi pour la SNCF, qui a déjà enregistré un manque à gagner de 400 millions d’euros de chiffre d'affaires. Car avec six TGV sur dix qui circuleront, c'est dix points de plus que le week-end précédent, où seule la moitié roulait. La direction assure donc que le trajet sera garanti "pour la plupart" des 800.000 voyageurs ayant déjà une réservation sur ces dates.

Selon la compagnie, tous les voyageurs qui comptaient partir à cette date ont d'ores et déjà été notifiés "par mail et sms". Alors pour les moins chanceux qui ont reçu un message les informant de la suppression du train, la SNCF invite à échanger dès maintenant le billet pour trouver un siège dans un train dont la circulation est garantie. "Les clients à la recherche de places sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications", prévient la société ferroviaire, estimant que des voyageurs annulent parfois leur trajet "jusqu'à la date de départ".

Présenté comme "simple", l'échange vers la même destination s'effectue théoriquement sans frais et sans surcoût, y compris quand l'alternative proposée est plus chère. Cependant, de nombreuses personnes ont témoigné de nombreuses complications, notamment à cause d’un service après-vente surchargé. Comme pour toute la durée des grèves, le site et l'application SNCF doivent signaler les trains disponibles à la réservation, les afficher complets lorsqu'ils le sont et identifier clairement ceux qui sont supprimés, en théorie du moins.