Pourquoi n'y a-t-il pas plus de lignes de métro automatiques ?

Depuis le 5 décembre, elles sont les seules à échapper aux complications liées à la grève. Pas de fermeture en dehors des heures de pointe, pas de stations fermées... les lignes 1 et 14 du métro fonctionnent toute la journée et ne voient du mouvement social contre les retraites que la surcharge de passagers désespérément à la recherche de rames fonctionnelles. Et pour cause : elles sont les seules à ne pas avoir besoin de conducteur pour pouvoir faire voyager les usagers.

Une automatisation faite au moyen de nombreux capteurs , installés sur les rails et les rames, et qui induit une hausse de la cadence, une gestion des portes automatique et une plus grande souplesse logistique. En clair : il n'y a plus besoin de se soucier de la disponibilité de main d'oeuvre pour faire fonctionner un de ces trains souterrains. "Pour schématiser, il y a juge besoin d'appuyer sur un bouton. Pas besoin de s'embêter à faire un plan de transports', résume Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef du média spécialisé "Ville, rail et transport"