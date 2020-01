Grèves : les trois incinérateurs d'Île-de-France mis à l'arrêt par la CGT Energie

Faire saturer la chaîne de traitement des déchets pour peser dans le débat sur la réforme des retraites. C’est ce que la CGT Energie tente de faire dès ce jeudi soir en mettant à l’arrêt les trois usines d’incinération d’Ile-de-France. Une mise à l’arrêt qui pourrait impacter six millions de Franciliens.

"Nous avons mené de nombreuses actions comme la réduction du traitement ou de la vapeur destinée au chauffage urbain depuis le 5 décembre (début du mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites) mais on parle très peu de nous", a indiqué à l'AFP Julien Lambert, membre du bureau de la Fédération Mines et Energie de la CGT. "Là on va plus loin avec un mouvement innovant, l'arrêt coordonné des trois usines selon les mêmes modalités". Les trois centres d'Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen traitent 6.000 tonnes de déchets par jour venant des poubelles vertes (non recyclables) des Parisiens et des Franciliens.