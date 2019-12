Grève à la SNCF : près de trois TGV et Intercités sur cinq prévus les 23 et 24 décembre sont supprimés

Des trains, mais pas pour tout le monde. En raison des grèves contre la réforme des retraites, la SNCF va supprimer 59% des TGV et Intercités prévus les 23 et 24 décembre. Par conséquent, 48% des voyageurs ayant réservé vont devoir échanger leur billet.

La compagnie est contrainte d'annuler davantage de trains que dans le week-end du 20 au 22 (50% en moyenne), ses "ressources (...) étant plus contraintes, notamment sur les postes d'aiguillage", a-t-elle expliqué dans un communiqué. La SNCF a privilégié les trains les plus demandés et les rames à la plus grande capacité. Dans la pratique, 52% des 400.000 clients ayant réservé sur ces deux dates auront un train garanti, mais quelques-uns avec un horaire modifié car leur rame sera couplée avec le train précédent ou le suivant.