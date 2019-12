Grèves : trafic "extrêmement perturbé" lundi et mardi à la RATP, dix lignes de métro fermées lundi

Un début de semaine chaotique se profile dans les transports publics en Ile-de-France. La RATP a dévoilé ce dimanche ses prévisions pour lundi 9 décembre, nouvelle journée noire : le trafic sera "très fortement perturbé", avec dix lignes de métro fermées.

Dans le détail, seules les lignes 1 et 14 – automatiques – circuleront normalement. Quatre lignes fonctionneront – partiellement – seulement entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h30 et 19h30 : les 4,7, 8 et 9. Et ce, avec un train sur 3 pour les 4,7 et 8, et un train sur 2 ou sur 4 pour la 9. Le trafic des tramways sera perturbé avec des variations selon les lignes.