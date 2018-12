Groupe par groupe, que veulent faire les Gilets jaunes samedi ?

Outre la capitale, les blocages à travers la France devraient continuer selon un certain nombre d'événements crées, comme à Saint-Etienne, où le maire LR Gael Perdrieau a pourtant demandé de "ne pas manifester samedi". Car selon lui : "Le message des gilets jaunes devient inaudible" à cause des "pilleurs et des casseurs".





De plus, samedi toujours, certains contestataires devraient arborer un brassard noir en plus du vêtement fluo. Une idée largement partagée sur les réseaux sociaux afin de montrer leur "respect pour les victimes de Strasbourg et les Gilets Jaunes morts pour nous".