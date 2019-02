"Guten tag" : Bagelstein riposte avec humour en détournant le tag antisémite dont il a été victime

Si le trait d'humour a fait l'unanimité, certains n'ont pas pu s’empêcher de nuancer leurs applaudissements : "Bravo pour cet éclair de génie, moins pour vos précédentes saillies...", note l'un d'entre eux, en postant une ancienne affiche du restaurant.





La chaîne, mettant en avant "une communication décalée, basée sur le détournement, l'humour et l'irrévérence", comme elle le décrit elle-même, a plusieurs fois été interpellé pour ses jeux de mots jugés parfois sexistes et homophobes. L'une de leurs affiches, surfant sur l'affaire Baupin, en juin 2016, lui avait d'ailleurs valu un recadrage du jury de la déontologie publicitaire. Bagelstein avait présenté ses "sincères excuses à celles et à ceux qui auraient pu s'en sentir (...) froissé".