Hendaye : la manifestation anti-G7 s'est déroulée sans encombre

À Hendaye, une manifestation anti-G7 a eu lieu le 24 août 2019, le même jour que l'ouverture du sommet à Biarritz. Cette dernière s'est déroulée sans aucun incident notable. Entre 9000 et 15000 personnes étaient présentes. Quant aux revendications, elles sont disparates allant de la crise migratoire à l'anti-capitalisme en passant par la crise des gilets jaunes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.