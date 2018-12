Hérault : l'attentat de Strasbourg ne change en rien la détermination des gilets jaunes

Malgré l'attentat de Strasbourg, les gilets jaunes comptent faire durer leur mouvement. Sur un barrage filtrant dans l'Hérault, des manifestants envisagent de poursuivre leur blocage, même le 15 décembre 2018. Or, après l'attaque terroriste, le gouvernement recommande de ne pas manifester ce jour et les policiers appellent à suspendre le mouvement le temps de la traque du tireur.



