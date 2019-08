Hérault : une banderole déployée dans le ciel pour réclamer l'arrêt de l'usage des LBD et des grenades

DANGERS - Une trentaine de personnes se sont mobilisées ce jeudi pour dénoncer les dangers liés à l'usage de LBD et de grenades par les forces de l'ordre. Professionnels de santé, associations, Gilets jaunes et simples citoyens se sont réunis sur une plage du Languedoc-Roussillon, pour sensibiliser les vacanciers et interpeller les pouvoirs publics. Ils ont fait déployer une banderole par un avion.