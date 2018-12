Heures supplémentaires et prime : qu'en pensent les salariés et les employeurs ?

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a précisé que les entreprises seront également mises à contribution. Le chef de l'État a demandé, à toutes celles qui le peuvent, de verser une prime de fin d'année à leurs salariés. Les heures supplémentaires effectuées seront désormais défiscalisées. Qu'en pensent les salariés et les employeurs ? À quel moment les entreprises appliqueront-elles ces modifications ?



