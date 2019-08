Hommage à Steve : un deuxième rassemblement dans le centre-ville de Nantes

Ce 3 août 2019, deux manifestations en hommage à Steve ont été prévues à Nantes. La première a eu lieu ce matin. La deuxième, quant à elle, va s'élancer place du Commerce, à treize heures. Sur place, le rassemblement commence timidement. Les quelques personnes qui y sont déjà réunies sont généralement des habitués des manifestations du samedi. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas porter leurs gilets jaunes car ils sont venus pour soutenir la famille de Steve et pour lutter contre les violences policières.



