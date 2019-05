Honfleur : des trottinettes électriques pour la police municipale

À Honfleur, en Normandie, la mairie teste en ce moment des trottinettes électriques pour le déplacement de ses policiers municipaux. Une proposition d'une entreprise locale qui vise à aider les forces de l'ordre dans leur travail au même titre que les vélos. Comme tous les utilisateurs de ce type de véhicule, elles sont aussi tenues de respecter les réglementations. La ville tranchera cet été si elle achète ou non ces trottinettes électriques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.