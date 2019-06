Hôpital : 95 services d'urgences en grève, la colère s'étend dans toute la France

Ce mardi 11 juin, à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Sud santé et CFE-CGC, les personnels soignants sont appelés à manifester contre la dégradation des services publics dans les hôpitaux. Des manifestations sont ainsi prévues en régions, et à Paris, devant le ministère de la Santé. Au même moment, Agnès Buzyn, sera face aux sénateurs pour défendre son projet de loi "Ma Santé 2022", qui doit "redonner un souffle nécessaire à notre système de santé". Elle a également promis une "mission de refondation" des services d'urgences menée par Thomas Mesnier, député LaRem. Ce dernier devra remettre un rapport avec des "propositions concrètes", à l'automne.





Agnès Buzyn a également souhaité, sans donner de chiffre, "que l'on accompagne sur un plan financier, plus directement et plus spontanément, les établissements qui font face à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels". Mais les urgences craquent et peu sont ceux qui pourront tenir jusqu'à l'automne. Le récent rendez-vous entre le cabinet d'Agnès Buzyn et les représentants des personnels, jeudi 6 juin, lors de la journée de mobilisation, n'a fait que renforcer la colère des soignants : "on a rien eu, alors on appelle le mouvement à prendre plus d’ampleur. Nous n'avons eu aucune réponse satisfaisante à nos revendications. Ils n’ont pas travaillé au ministère (...) Ils ne nous ont rien proposé, le combat continue", soufflaient les membres du comité après leur réunion avec Yann Bubien, directeur de cabinet adjoint d'Agnès Buzyn.





Face au congrès des urgentistes, Agnès Buzyn avait bien tenté d'apaiser la colère mais la "stratégie d'ensemble" annoncée, jeudi 6 juin dernier n'a guère convaincu. Pas plus que la mission confiée au député LaREM, Thomas Mesnier pour "adapter nos urgences aux nouveaux besoins". Celle-ci devra aboutir à un rapport à l'automne, à l'issue d'une concertation incluant médecins et paramédicaux. "Ils ont trop tiré sur la corde. On ne tiendra pas jusqu'à l'automne. Il faut des mesures maintenant", expliquait un soignant interrogé par LCI, le jour de cette annonce.