Hôpital de Mulhouse : 2200 euros pour une garde de 24 heures, le salaire d'un médecin intérimaire fait polémique

Interrogé par nos confrères de France 3, Jean-Marc Kelai, secrétaire de la section CFDT du Groupement hospitalier Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) estime qu'il y a une différence de traitement entre les personnels soignants et les médecins intérimaires. "Il y a quelques semaines, nous avons manifesté parce que la direction voulait impacter une partie de la prime de services des agents. Alors qu'on voit là qu'on arrive à trouver de l'argent pour rémunérer ces médecins intérimaires (...) Forcément, ça crée des tensions et les agents sont à bout", estime le syndicaliste.

C'est l'une des dérives du fonctionnement des hôpitaux aggravées par la pénurie de médecins : un médecin urgentiste s'est vu proposer une journée de garde de 24 heures payée 2200 euros par l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, le 28 décembre dernier. Alors que les personnels soignants (infirmiers et aides-soignants) battent le pavé et sont en grève depuis dix mois pour obtenir une revalorisation salariale, le cas de ce médecin a déclenché une polémique du côté des syndicats.

Mais du côté de la direction, le recours à ce système n'est pas une question de choix mais d'obligation. "On a ouvert le recrutement à l'intérim au mois d'octobre pour les fêtes de fin d'année. Et je n'ai pas eu de candidats. C'est sûr que plus vous êtes en difficulté, plus vous cédez à la surenchère financière (...) Je suis contrainte et forcée à payer ces montants-là", a expliqué la directrice de l'établissement, Corinne Krencker, auprès de nos confrères.