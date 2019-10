Hôpital : et si la grève des urgences s'étendait à tous les autres services ?

MOBILISATION - Alors que les mesures annoncées par Agnès Buzyn début septembre ne convainquent toujours pas les soignants en grève, plusieurs voix appellent à une mobilisation générale des établissements publics de santé.

Six mois après le début de la grève initiée en mars dernier à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la colère des soignants est toujours vive et le sentiment de ne pas être entendus, sans doute encore plus présent. Et ce, malgré les annonces récentes d'Agnès Buzyn. De fait, les 700 millions mis sur la table par la ministre de la Santé ne convainquent pas les grévistes, qui continuent de demander des lits supplémentaires d'hospitalisation, une revalorisation salariale et des moyens humains.

Ce mardi 8 octobre, neuf organisations de la fonction publique hospitalière ont d'ailleurs appelé à se joindre aux mobilisations contre la réforme des retraites. Fait rare la CFDT, la CGT et FO sont côte à côte pour un appel "à la mobilisation des salariés et des usagers". Le mot d'ordre concerne le secteur de la santé et de l'action sociale et engage aussi les syndicats SUD et CFE-CGC, ainsi que l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) et le collectif Inter-Urgences. "Les services d'urgence montrent la voie", affirment les neuf organisations dans un communiqué, déplorant "un profond malaise" et "l'absence d'écoute du gouvernement".